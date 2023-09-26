Бизнес предложил способ закрыть финансовую дыру в «Почте России»

Маркетплейсы предложили купить услуги и сервисы «Почты России» на ₽33,5 млрд

Маркетплейсы нашли способ закрыть финансовую дыру в «Почте России». Соответствующее предложение в Госдуму направила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), ее обращение цитирует РБК.

Представители бизнеса нашли альтернативу платежу с оборота маркетплейсов. Ей может стать использование инфраструктуры «Почты России» на внутреннем рынке, международных отправлениях и иных видах логистики, а также партнерство в области выдачи и оплаты заказа в отделениях почты, приема и возврата средств, примерки и иных услуг. В таком случае в 2024 году интернет-площадки заплатят организации порядка 33,5 миллиарда рублей.

«Ввести платеж в 0,5 процента "Почта России" предлагает под предлогом необходимости содержания убыточных социально значимых почтовых отделений в отдаленных районах. Такой подход неприемлем, поэтому АКИТ предлагает цивилизованный рыночный способ решения проблемы», — заявил президент АКИТ Артем Соколов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра, «о которой все знают, но никто не принимает мер». По ее словам, для компании необходимо разработать «правильную финансовую модель существования», и правительство должно принять соответствующие меры срочно, «не откладывая в долгий ящик».

Глава Минэкономразвития Максим Решетников добавил, что для исправления положения правительство рассматривает два варианта — платеж из бюджета через доставку пенсий и пособий или инфраструктурный платеж с маркетплейсов в пользу почты (он может составить до 28 миллиардов рублей в год), причем кабмин склоняется ко второму варианту.

В прошлом году «Почта России» получила рекордный убыток — более 30 миллиардов рублей. Избежать дефолта по внешним обязательствам компании удалось, договорившись с кредиторами. Необходимые для модернизации объектов компании инвестиции в руководстве компании оценили в 140 миллиардов рублей.

Чтобы поправить финансовое положение, «Почта России» предложила ввести инфраструктурный платеж в размере 0,5 процента от квартального оборота товаров владельцев маркетплейсов и других участников рынка e-commerce. Эти средства помогли бы поддержать убыточные отделения организации в отдаленных районах, отметили в компании.