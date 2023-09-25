«Почта России» ответила на заявление о финансовой дыре

В «Почте России» признали проблемы в компании после слов Матвиенко

Ситуация с финансовым положением «Почты России» остается напряженной, но в начале этого года она была еще более непростой, заявил глава компании Михаил Волков. Его слова приводит РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам Волкова, «Почте России» за шесть месяцев удалось втрое сократить убыток от операционной деятельности и открыть многие временно прекращавшие работу отделения. Он также напомнил, что около 27 тысяч почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах и «несут исключительно социальную миссию».

Комментарий руководителя стал ответом на слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая заявила о растущей финансовой дыре в почтовом операторе. Обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову, политик призвала разработать для компании «правильную финансовую модель существования», чтобы дыра не превратилась «в огромную яму, куда все провалится».

В прошлом году «Почта России» получила рекордный убыток — более 30 миллиардов рублей. Компании тогда удалось избежать дефолта по внешним обязательствам, договорившись с кредиторами. Необходимые для модернизации объектов компании инвестиции Волков ранее оценил в 140 миллиардов рублей.