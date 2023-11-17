Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:30, 17 ноября 2023Экономика

Госдума утвердила проект бюджета на 2024-2026 годы

Госдума приняла закон о российском бюджете на 2024-2026 годы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума приняла в третьем окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, сообщает РИА Новости.

За одобрение документа проголосовали 325 депутатов, против — 81. Согласно одобренным депутатами показателям, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона, с дефицитом в 0,9 процента ВВП. В 2025-м и 2026-м годах этот показатель запланирован на уровне 0,4 и 0,8 процента соответственно.

К предыдущему чтению документа, прошедшему 15 ноября, депутаты совместно с правительством подготовили более 900 поправок, которые перераспределяют почти 7 триллионов рублей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это позволит дополнительно поддержать граждан и регионы страны.

Также в процессе рассмотрения поправок часть закрытых расходов главного финансового документа страны переложили в открытые. Доля закрытых доходов снизилась с 30 до 26,8 процента. Из-за этого объем открытой части вырос на 1,17 триллиона рублей, до 26,82 триллиона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проект бюджета получился сбалансированным. Министр финансов Антон Силуанов во время обсуждения документа отказался назвать его военным. Глава ведомства признал, что расходы на военное направление будут увеличены, но указал на приоритет социального направления, на которое заложено 30,5 процента расходов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о возможном «майдане» на Украине

      Наряд Ксении Собчак на новом видео сравнили с костюмом Сталина

      Медведев сделал оставшуюся без помощи США Украину героем мема и опубликовал его

      Собянин доложил о готовности станции «Тютчевская» новой линии метро

      Стало известно местонахождение брошенной родными в Мексике пенсионерки из России

      Президент Молдавии объяснила реакцию своей собаки на президента Австрии

      38-летний Роналду установил новый рекорд в матчах за сборную

      Врач призвала россиян есть одно блюдо три раза в неделю

      Российские военные поразили десантные лодки ВСУ на херсонском направлении

      Многие украинцы стали уезжать из Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости