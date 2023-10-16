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15:01, 16 октября 2023Экономика

В Минфине назвали российский бюджет не военным

Глава Минфина Силуанов: бюджет России не является военным

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бюджет России не является военным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

«Многие говорят: у нас что теперь, военный бюджет? Нет, коллеги», — сказал он.

Глава ведомства уточнил, что в 2024-м и последующих годах расходы на военное направление будут увеличены, но указал, что социальному направлению все еще отдается приоритет. Он уточнил, что на направление, связанное с индексациями и пособиями, закладывают 30,5 процента расходов бюджета.

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Ранее глава Минфина назвал обеспечение победы России на фронте приоритетным направлением бюджета. На армию, обороноспособность и вооруженные силы страны делается основной упор, указывал Силуанов. Он уточнил, что в 2024 году денег хватит на все предстоящие расходы, а об их урезании речи не идет.

В Минфине при этом ранее предлагали сократить расходы бюджета за счет незащищенных статей. В Бюджетном кодексе нет определения защищенных статей, при этом термин часто используется. Чаще всего под ним подразумеваются статьи, связанные с исполнением социальных обязательств (пенсии, зарплаты, пособия), военные расходы и траты на госбезопасность. Правительство инициативу поддержало.

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    Мария Черкасова
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