Силуанов назвал фронт главным приоритетом бюджета

Глава Минфина Силуанов: основной упор в бюджете делается на победу России

Основным приоритетом для российского бюджета является фронт. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

В структуре бюджета видно, что основной упор делается на обеспечение победы России — деньги идут на армию, обороноспособность и вооруженные силы. «Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет», — указал глава Минфина, отметив, что в нем есть все необходимое для обеспечения победы.

Силуанов также заявил, что в России на 2024 год сформирован «нормальный и здоровый» бюджет, при этом речи об урезании расходов нет. Министр указал лишь на расходы, которые могут быть перенаправлены на новые задачи в зависимости от приоритетов. Он также заверил, что средств российского бюджета хватит на все запланированные расходы.

Министерство финансов ранее предлагало сократить расходы бюджета за счет незащищенных статей, в правительстве инициативу поддержали. В Кремле также согласились, что на некоторых национальных проектах при формировании бюджета можно сэкономить.

Долю трат по направлению «Социальная политика» в общей структуре расходов бюджета в 2024 году собираются урезать до минимума с 2011 года. На социальную сферу собираются выделить 7,71 триллиона рублей, или 21,1 процента всех расходов. Обычно это направление лидирует в распределении бюджетных трат. Но в 2024 году больше всего денег планируют потратить на оборону — 29,3 процента всех расходов, или 10,7 триллиона рублей.