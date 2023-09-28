Власти оценили возможную нехватку денег в российском бюджете

Силуанов: на запланированные расходы денег в бюджете России хватит

Власти оценили количество денег в российском бюджете. Средств хватит на все запланированные расходы, заявил глава Минфина Антон Силуанов, его цитирует ТАСС.

«Денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит. <...> Сколько бы денег ни было, к деньгам всегда нужны голова и руки. Если есть хорошие голова и руки, тогда денег меньше можно тратить»,— пояснил он.

Также глава ведомства заявил, что в стране сформирован «нормальный и здоровый» бюджет, в котором нет «урезания». Есть лишь расходы в 500 миллиардов рублей, которые перенаправляют каждый год на новые задачи в зависимости от приоритетов.

«Бюджет не должен ориентироваться на прогнозы. Он должен быть сбалансированным и устойчивым вне зависимости от любых прогнозов», — добавил Силуанов.

Ранее Министерство финансов предлагало сократить расходы бюджета за счет незащищенных статей. В правительстве инициативу поддержали. Также идею прокомментировали в Кремле: по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на некоторых национальных проектах при формировании бюджета можно сэкономить.

Долю расходов по направлению «Социальная политика» в бюджете России на 2024 год урежут до минимума за 12 лет. На социальную сферу выделяют 7,71 триллиона рублей, или 21,1 процента всех расходов. Исторически это направление лидировало в распределении бюджетных трат, однако в 2024 году больше всего денег планируют потратить на оборону — 29,3 процента всех расходов, или 10,7 триллиона рублей. В 2023 году на это направление выделяют 6,4 триллиона рублей.