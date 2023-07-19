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09:48, 19 июля 2023Экономика

Российские власти приготовились к фронтальному сокращению расходов

«Ведомости»: правительство одобрило урезание расходов бюджета на 450 миллиардов рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правительство России одобрило предложение Минфина по фронтальному сокращению расходов незащищенных статей бюджета в 2024 году. По предварительным оценкам, урезание трат позволит властям сэкономить порядка 450 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на источник, близкий к кабинету министров, и федерального чиновника пишут «Ведомости».

Несмотря на то что в Бюджетном кодексе нет определения защищенных статей, термин часто употребляют в обсуждении бюджета, в том числе в официальных документах. Чаще всего под ними подразумевают статьи, которые связаны с исполнением социальных обязательств (пенсии, зарплаты, пособия), военные расходы и траты на госбезопасность.

Возможна и более широкая трактовка — например, расходы на национальные проекты, реализацию посланий президента и остальные социально-экономические меры правительства. В этом случае количество статей для секвестра заметно сократится.

Собеседник издания уточнил, что в обсуждении сокращения расходов в первую очередь фигурировали статьи, у которых не было финансовых обоснований и расчетов. Какие именно расходы предлагается снижать, он не уточнил.

В свою очередь в Минфине рассказали, что итоговая сумма оптимизации и ее детали еще будут уточняться. Финальное видение секвестра зависит от решений, которые примут министерства и ведомства вместе с курирующими их вице-премьерами.

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Впервые о намерении Минфина начать сокращение расходов стало известно две недели назад. Предложение на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам представил глава ведомства Антон Силуанов. Он объяснил его растущим разрывом между доходами и расходами бюджета, причем, как утверждает присутствовавший на заседании чиновник, в расчетах не были учтены серьезно ослабевший рубль и новые социальные траты, на которых настаивает президент страны Владимир Путин.

18 июля замминистра финансов Ирина Окладникова предупредила о неизбежном росте государственного долга. По ее словам, с учетом необходимости наращивать социальные выплаты, поддерживать экономику, финансировать военные расходы, а также содержать четыре новых региона, не увеличивать заимствования не получится, это «безнадежная ситуация».

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    Платон Щукин
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