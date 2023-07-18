В Минфине описали необходимость роста госдолга словами «безнадежная ситуация»

Замминистра финансов Окладникова объяснила в Совфеде неизбежность роста госдолга РФ

Увеличение госдолга в условиях возрастающих расходов федерального бюджета является неизбежным, хотя Министерство финансов постарается удержать его на безопасном уровне — не выше 20 процентов. Об этом в Совете Федерации заявила замглавы ведомства Ирина Окладникова, передает «Интерфакс».

«Хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать», — объяснила чиновница. Она напомнила, что, помимо социальных выплат, необходимо поддерживать экономику, финансировать военный расходы, а также содержать четыре новых региона.

Сейчас уровень задолженности составляет 22,8 триллиона рублей (14,9 процента ВВП). Предельный размер госдолга установлен в государственной программе, предполагать его превышение Минфин не может даже в пессимистичном сценарии.

По словам Окладниковой, еще в 2019 году внутренний долг составлял девять триллионов рублей, в 2020-м — десять, а за 2022 год он достиг 18,8 триллиона. Внешний долг не растет, потому что Россия после начала боевых действий на Украине не может занимать на внешних рынках, более того, он снизился до четырех триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что министр финансов Антон Силуанов предложил урезать все незащищенные статьи бюджета на десять процентов в 2024 году. Под защищенными статьями чаще всего подразумевают социальные обязательства, военные расходы и траты на госбезопасность. Позднее он заявил о подготовке к мобилизации резервов в ближайшие три года для исполнения бюджета, хотя не уточнил, что конкретно имеет в виду.

Одним из способов наполнить бюджет должно стать увеличение сборов с нефтяных компаний. По оценкам экспертов, корректировка демпферного механизма, акцизов и сроков вступления в силу льгот может приносить Минфину дополнительно более триллиона рублей в год.