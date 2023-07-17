Поправки в налоги для нефтяников оценили в триллион рублей

Forbes: правительство решило забрать у российских нефтяников триллион рублей

Ужесточение режима налогообложения нефтяной отрасли, в том числе уменьшение субсидий компаниям и перенос льгот, принесет государству как минимум триллион рублей. В такую сумму поправки, которые готовит Минфин, оценили опрошенные Forbes эксперты.

Издание ознакомилось с копией документа, который Минфин рассчитывает внести в Госдуму до конца месяца. Источник, знакомый с подготовкой изменений, подтвердил его подлинность.

Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев указал, что все поправки носят фискальный характер, то есть нацелены на то, чтобы профинансировать вышедший из-под контроля дефицит бюджета. В свою очередь президент института Марсель Салихов предположил, что таким образом власти решили избежать изменений в базовых параметрах налогообложения, что негативно скажется на экономике, но забрать часть средств.

Самой серьезной реформой станет сокращение выплат по демпферному механизму, который призван стабилизировать цены на топливо внутри страны. Он предусматривает компенсации нефтяникам, если те продают бензин по ценам ниже, чем отправляют на экспорт, и дополнительный сбор налогов, если в России топливо продается дороже.

В 2022 году компании получили из бюджета рекордные 3,2 триллиона рублей выплат по обратному акцизу, и большая часть из них пришлась как раз на демпферный механизм. Он подвергался неоднократным корректировкам с момента появления, но на этот раз речь идет о введении коэффициента 0,5, то есть отдавать будут в два раза меньше денег.

Салихов считает, что только эта мера принесет в бюджет 700-800 миллиардов рублей в год. В свою очередь Кондратьев отметил, что перенос введения 20-процентного вычета по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) для зрелых месторождений Западной Сибири даст не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году. За три года, указывал ранее главный экономист «Выгон Консалтинга» Сергей Ежов, экономия может составить примерно 460 миллиардов.

Третьим изменением станет увеличение роста акцизов на бензин и дизельное топливо с четырех процентов, как сейчас, до пяти вплоть до 2026 года. По мнению Салихова, дополнительно удастся собирать 15-17 миллиардов рублей в год. Отдельно предлагается продлить повышенный НДПИ на нефть до конца 2026 года. В прошлом году Минфин оценивал эту меру в 2022 миллиардов рублей, но тогда речь шла о другом уровне нефтегазовых доходов.

Ранее об аналогичных изменениях в готовящемся документе сообщал «Коммерсантъ». При этом издание указывало, что Минфину нужно вступление поправок в силу уже к сентябрю, чтобы было больше времени для повышенных сборов.

Проблема стала более актуальной на фоне уменьшения в июне нефтегазовых доходов бюджета до 526,8 миллиарда рублей, что стало минимумом с февраля, причем повысить их не помогло даже сокращение на четверть по сравнению с майским уровнем объема демпферных выплат.