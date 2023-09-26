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10:20, 26 сентября 2023Экономика

Долю социальных расходов в бюджете России урежут до минимума за 12 лет

В 2024 году в бюджете РФ урежут долю социальных расходов до минимума за 12 лет

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Долю расходов по направлению «Социальная политика» в общей структуре расходов федерального бюджета в 2024 году урежут до минимума с 2011 года, подсчитал РБК на основе данных пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Исторически это направление лидировало в распределении бюджетных трат, однако в 2024 году больше всего денег планируют потратить на раздел «Национальная оборона» — 29,3 процента всех расходов, или 10,7 триллиона рублей. В 2023 году, для сравнения, расходы по этому направлению составят 6,4 триллиона рублей.

«Социальная политика» станет вторым по величине направлением — на него выделяют 7,71 триллиона рублей, или 21,1 процента всех расходов. Доля таких трат окажется самой низкой как минимум за 12 лет (до этого действовала другая классификация бюджетных расходов, что затрудняет сравнение с более ранним периодом). В среднем в 2015-2021 годах на социальную политику тратили 28 процентов от всех расходов бюджета.

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Правительство урежет финансирование части социальных выплат россиянам по сравнению с тем, что было запланировано на 2024 год в действующем бюджете. Так, уменьшат субсидии безработным, выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, а также региональные доплаты к пенсии. Вместе с тем вырастут бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, а также на накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих.

Доля расходов по направлению «Национальная экономика» в следующем году также окажется рекордно низкой — на нее направят 3,93 триллиона рублей, или 10,7 процента всех расходов (минимум с 2007 года). Расходы на экономику эквиваленты 2,2 процента прогнозируемого ВВП, что, в свою очередь, является минимумом с 2008 года.

Вместе с тем в номинальном выражении бюджетные траты на соцполитику и экономику несколько увеличатся по сравнению с уровнями, предусмотренными на 2024 год в текущем бюджете. Ранее правительство намеревалось потратить на соцполитику 7,3 триллиона рублей, а на национальную экономику — более 3,5 триллиона рублей.

По словам главного экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, структура расходов нового бюджета говорит о том, что «мы углубляемся в новую реальность, реальность военного конфликта». Замещение одних расходов другими, по ее мнению, — «понятный, но скорее негативный тренд», потенциально снижающий долгосрочную налоговую базу.

Общие расходы бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей. Согласно плану, он снова окажется дефицитным — превышение расходов над доходами достигнет 1,6 триллиона рублей.

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    Софья Ермакова
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