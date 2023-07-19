В Кремле одобрили сокращение некоторых статей бюджета

Песков: нацпроекты остаются в приоритете, хотя можно сэкономить по ряду статей

Национальные проекты остаются абсолютным приоритетом для правительства, но на некоторых из них при формировании бюджета можно сэкономить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Там есть определенные нюансы в реализации. Есть действительно какие-то "незащищенные" проекты, там можно сэкономить. Абсолютно нормальный процесс», — сказал спикер Кремля.

Таким образом, в администрации президента одобрили предложение Минфина по сокращению расходов бюджета на 10 процентов за счет всех незащищенных статей. Под ними обычно подразумевают исполнение социальных обязательств (пенсии, зарплаты, пособия), военные расходы и траты на госбезопасность. Возможна и более широкая трактовка — например, расходы на национальные проекты, реализацию посланий президента и остальные социально-экономические меры правительства. В этом случае количество статей для секвестра заметно сократится.

19 июля инициативу Минфина поддержало и правительство, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники. По предварительным оценкам, урезание трат позволит властям сэкономить порядка 450 миллиардов рублей.