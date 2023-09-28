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12:57, 28 сентября 2023Экономика

В Минфине заявили о «здоровом и нормальном» бюджете

Глава Минфина Силуанов: в формировании бюджета нет речи об урезании расходов

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

В России сформирован «нормальный и здоровый» бюджет, речи о секвестре нет. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

Так глава ведомства ответил на вопрос о секвестре председателю комитета Госдумы по бюджетам и налогам Андрею Макарову. «Если мы говорим об урезании бюджета, бюджет у нас движется вперед, растет», — сообщил он. «В следующем году 36,6 триллиона рублей бюджет. Нормальный, здоровый бюджет», — указал Силуанов.

По его словам, никакого урезания нет, а то, что называют секвестром — «те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты».

Ранее Минфин предложил сократить расходы бюджета на 2024 год за счет незащищенных статей. Инициативу поддержало правительство, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков согласился, что на некоторых национальных проектах при формировании бюджета можно сэкономить.

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    Мария Черкасова
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