Госдума приняла проект бюджета на 2024-2026 годы

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект бюджета на 2024-2026 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Соответствующий документ опубликован в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.

К новому рассмотрению проекта бюджета депутаты совместно с правительством подготовили более 900 поправок, которые перераспределяют почти 7 триллионов рублей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это позволит дополнительно поддержать граждан и регионы страны, в частности, возобновить программу пассажирских речных перевозок.

«16 регионов нашей страны расположены на Волге. Мы предложили наряду с продлением льгот для судостроителей и введением преференций по НДС на речные перевозки пассажиров обеспечить направление не менее миллиарда рублей ежегодно на льготный лизинг малых речных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок», — объяснил спикер.

Также власти на 138 миллиардов рублей увеличат финансирование ключевых направлений социальной политики, развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, образования и науки, сельского хозяйства. Более 26 миллиардов рублей выделят на комплексное развитие сельских территорий, а еще 6 — на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавил Володин.

В процессе подготовки проекта бюджета ко второму чтению авторы сократили закрытые расходы, переложив эту часть в открытые. Доля закрытых доходов снизилась с 30 до 26,8 процента. Из-за этого объем открытой части вырос на 1,17 триллиона рублей, до 26,82 триллиона. Сильнее всего увеличится открытая часть раздела «Национальная оборона» (плюс 725 миллиардов рублей). В первом чтении размер ассигнований эту статью составлял 10,8 триллиона рублей.