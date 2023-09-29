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10:04, 29 сентября 2023Экономика

В России зафиксировали рекордный «бюджетный импульс»

Минфин отчитался о рекордном «бюджетном импульсе» в 2023 году

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам 2023 года «бюджетный импульс» в России будет рекордным за все время ведения подсчетов с 2018 года. Он составит пять процентов ВВП, или около 8,3 триллиона рублей, указано в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» Минфина. На это обратил внимание РБК.

Под «бюджетным импульсом» понимается объем чистых вливаний бюджета в экономику, в том числе «квазибюджетные» операции — например, инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Показатель 2023 года окажется даже больше значений пандемийного 2020 года, когда властям приходилось активно стимулировать экономику — тогда вливания составили порядка 4,6 процента ВВП, отмечает РБК. А совокупный бюджетный импульс в 2022-2023 годах достигнет почти 10 процентов годового ВВП в этот период. Рост вливаний Минфин объясняет трансформацией экономики, перестройкой хозяйственных связей и «новыми приоритетами».

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В 2023 году министерство оценивало «бюджетный импульс» на основе так называемого структурного первичного дефицита бюджета — последний считается путем определения разницы между непроцентными расходами и суммой ненефтегазовых доходов и базовых нефтегазовых (дополнительные ненефтегазовые доходы не тратятся, а откладываются про запас) и «квазибюджетных» операций. К таким операциям причисляют относятся предоставленные бюджетные кредиты регионам и межгосударственные кредиты за минусом возвратов таких кредитов, а также вложение средств ФНБ в российские активы.

По данным Минфина из «Основных направлений», расходы федерального бюджета по направлению «Социальная политика» в 2024 году составят 7,73 триллиона рублей, или 21,1 процента расходов, «Национальная оборона» — 10,78 триллиона (29 процентов), «Национальная экономика» — 3,89 триллиона (10,6 процента).

Ранее РБК на основе данных пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024 год подсчитал, что долю расходов по направлению «Социальная политика» в общей структуре расходов бюджета в 2024 году урежут до минимума с 2011 года. Исторически это направление лидировало в распределении бюджетных трат, однако в 2024 году больше всего денег планируют потратить на раздел «Национальная оборона» — 29,3 процента всех расходов, или 10,7 триллиона рублей. В 2023 году, для сравнения, расходы на оборону составят 6,4 триллиона рублей.

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    Софья Ермакова
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