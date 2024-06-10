Доходы российского бюджета резко выросли

Доходы бюджета РФ выросли в январе-мае 2024 года почти в полтора раза

Доходы российского бюджета выросли в первые пять месяцев 2024 года почти в полтора раза (на 45,5 процента), следует из опубликованной Минфином РФ предварительной оценки исполнения главного финансового документа страны.

При этом нефтегазовые доходы бюджета росли год к году еще быстрее, на 73,5 процента, составив 4,95 триллиона рублей. Столь резкий рост в ведомстве объяснили в основном высокими ценами на российскую нефть, отметив, что «в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем».

Ненефтегазовые доходы РФ повысились в указанный период на 34,1 процента, до 9,34 триллиона рублей, а бюджетные расходы увеличились на 18,9 процента, до 15,27 триллиона. Размер дефицита госбюджета сократился в январе-мае 2024-го до 983 миллиардов рублей против прошлогодних 3,03 триллиона.

Как подсчитали в Blооmberg, в мае доходы России от экспорта нефти выросли почти на 50 процентов. Отмечалось, что средняя цена барреля основного экспортного сорта Urals за год увеличилась с 58,63 до 74,98 доллара за баррель, а скидки на сырье сократились, даже несмотря на введенный странами «Большой семерки» потолок цен.