Доходы России от продажи нефти резко выросли

Bloomberg: в мае поступления в бюджет РФ от продажи нефти выросли почти на 50 %

В мае 2024 года поступления в российский бюджет от экспорта нефти выросли почти на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. О резком росте доходов от продажи сырья сообщает Bloomberg.

Поступления от налогов, которыми облагается отрасль, увеличились до 632,5 миллиарда рублей (7,1 миллиарда долларов), как отмечают аналитики со ссылкой на данные Минфина. Общая выручка от продажи нефти и газа увеличилась на 39 процентов, до 793,7 миллиарда рублей.

Увеличение доходов от экспорта вопреки ограничениям объясняют адаптацией России к международным санкциям, а также подорожанием нефти. Так, средняя цена барреля основного экспортного сорта Urals за год изменилась с 58,63 до 74,98 доллара за баррель. Скидки на сырье по отношению к эталонному сорту нефти Brent сократилась, даже несмотря на введенный странами «Большой семерки» потолок цен.

При этом в мае доходы бюджета от нефти и газа сократились более чем на треть (минус 35 процентов) месяц к месяцу, так как на них повлияли выплаты субсидий производителям топлива. Так, согласно данным Минфина, правительство выплатило за внутренние поставки дизельного топлива и бензина почти 202 миллиарда рублей. Эти выплаты частично компенсируют нефтеперерабатывающим компаниям разницу в ценах на автомобильное топливо в России и за рубежом.

Эксперты предполагают, что на фоне возобновления роста курса американской валюты и планов ОПЕК+ постепенно наращивать добычу нефти рядом стран цены углеводородов могут снизиться до 75 долларов. При этом, согласно прогнозу ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, из-за высокого спроса на нефть, прежде всего в странах Азии, а также напряженной геополитической обстановки и кризиса в Красном море, ее цена уже в июле может достигнуть 87-88 долларов за баррель.

Как ранее отмечал экономист Bloomberg Economics Russia Алекс Исаков, в 2024 году РФ получит около 126 миллиардов долларов налоговых поступлений от нефти и газа, эта цифра немного превышает прогнозы властей. Он также заявил, что Россия выйдет на уровень безубыточности с текущим «военным» бюджетом при цене нефти Brent выше 95 долларов за баррель, и при ценах выше 70 долларов за баррель финансовое положение страны останется относительно устойчивым.