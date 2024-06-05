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04:01, 5 июня 2024Экономика

Падение мировых цен на нефть объяснили

Аналитик Юшков: мировые цены на нефть падают из-за сильного сигнала рынку
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Мировые цены на нефть падают из-за сильного сигнала рынку, сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. О том, что это за сигнал, он рассказал «Ленте.ру».

Во вторник, 4 июня, биржевые цены эталонной марки нефти Brent опустились ниже 78 долларов за баррель впервые с 6 февраля.

Понижение цен во многом происходит на фоне заявлений, которые были сделаны по результатам встречи ОПЕК+, полагает эксперт. Он уточнил, что там объявили о планах нарастить объем производства в 2025 году.

«Объявление о том, что ОПЕК+ не собирается снижать объем производства, явно раздражает участников и может привести к разрушению сделки, попытке дальнейшего сокращения объема производства. Пока мы сокращаем объем добычи, страны, не входящие в организацию, пользуются нашими усилиями, то есть они пользуются относительно высокой ценой для того, чтобы нарастить собственную добычу. И мы видим, что Ангола не так давно вышла из соглашения, поэтому организация тоже пытается удержаться от распада и обозначает, что все-таки будет наращивать объем своей добычи. Правда, будет происходить это в 2025 году. Поэтому здесь сигнал рынку это дало довольно сильный», — сообщил аналитик.

То есть получается, что ОПЕК+ будет увеличивать объемы добычи, так еще и ряд других стран имеют такие планы, и Канада, и Гаяна, и Бразилия, и вроде как Соединенные Штаты могут увеличить добычу. Это вызывает ожидание перепроизводства. То есть на данный момент ничего не поменялось. Но так как сигналы были такие, то спекулятивные силы, участники рынка, уже сейчас начали продавать фьючерсы и тем самым сбивать цену

Игорь Юшкованалитик ФНЭБ

С его слов, есть и вторая новость, которая могла повлиять на стоимость нефти. Речь идет об ожидающемся прекращении боевых действий в Газе. ХАМАС и Израиль якобы достигли неких договоренностей о необходимости соответствующего соглашения.

«Если это произойдет, соответственно, у хуситов не будет основания для того, чтобы обстреливать проходящие мимо по Красному морю суда. Тогда и нефтяные танкеры, и газовозы вернутся в Суэцкий канал, а, значит, себестоимость доставки будет ниже, и вот на этом фоне цены и снижаются», — пояснил Юшков.

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Ранее зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев спрогнозировал, что биржевые цены на Brent закрепятся в коридоре 80-90 долларов за баррель после решения стран-участниц сделки ОПЕК+ о продлении действующих квот по добыче сырья.

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      Екатерина Смирная
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