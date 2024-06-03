Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:57, 3 июня 2024Экономика

Мировым ценам на нефть спрогнозировали рост

Аналитик Гусев: цены на нефть Brent могут вырасти до 90 долларов за баррель

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Биржевые цены на эталонную североморскую марку нефть Brent могут закрепиться в коридоре 80-90 долларов за баррель после решения стран-участниц сделки ОПЕК+ о продлении действующих квот по добыче сырья. Такой прогноз дал заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Его слова приводит газета «Известия».

В ходе торгов 3 июня на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсных контрактов на поставки Brent в августе снизились на 0,07 процента в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии и опустили до отметки в 81,05 доллара за баррель.

Гусев допускает, что в среднесрочной перспективе сохранение сделки ОПЕК+ позволит укрепить сырьевые котировки на комфортной для стран-поставщиков планке. «Мера позволит укрепить котировки на уровне 80-90 долларов за баррель», — резюмировал эксперт.

Укреплению сырьевых котировок будут способствовать и другие факторы. Среди основных — высокий уровень коммерческих запасов в США и сезонный рост мирового спроса на нефть, добавила и.о. заведующей кафедрой финансов и кредита Юридического факультета Южного федерального университета Татьяна Полховская.

Министерская встреча стран-участниц ОПЕК+ состоялась 2 июня. По ее итогам было решено продлить действующие квоты по добыче нефти до конца третьего квартала 2025 года. Общий добычи альянса в этот период времени без возможных дополнительных ограничений отдельными странами должен будет составить 40,46 миллиона баррелей в сутки.

Читайте

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае раскрыли крупное дело о шпионаже. Кого и как завербовала британская разведка?

      У офицера МВД России решили конфисковать имущество на 124 миллиона рублей

      Стал известен второй финалист Кубка Стэнли

      На Telegram подали в суд в России

      Россияне заметили связь между верностью и привычкой носить обручальное кольцо

      Соратник Кадырова объяснил разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

      Россиянин описал быт в селе Таджикистана фразой «дети спали на полу»

      Раскрыта причина опасного рака у детей

      Раскрыта стоимость завещанного государству пентхауса Никаса Сафронова

      Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Как они оценивают конфликт с Израилем?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше