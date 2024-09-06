Минфин сообщил о заметном росте доходов российского бюджета

Минфин: доходы федерального бюджета выросли на 35,5 процента в январе-августе

По итогам января-августа суммарные доходы российского бюджета увеличились на 35,5 процента к уровню того же периода 2023-го и достигли отметки в 23,029 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве уточнили, что вышеуказанные данные являются предварительной оценкой, окончательные результаты станут известны позже. В части поступлений в бюджетную систему в целом наблюдается устойчивая положительная динамика на фоне годового прироста в 22 процента, резюмировали аналитики.

Ранее в Минфине сообщили о резком росте ненефтегазовых доходов федерального бюджета. За первые восемь месяцев 2024 года объем поступлений в этом сегменте увеличился на 27,3 процента год к году и составил в общей сложности 15,473 триллиона рублей.

Таким образом, как уточнили в ведомстве, большая часть поступлений в госказну за отчетный период пришлась именно на ненефтегазовые секторы российской экономики. До этого директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов не исключил вероятности того, что по итогам 2024 года объем ненефтегазовых доходов бюджета может составить 12,5 процента национального ВВП.