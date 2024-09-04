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12:17, 4 сентября 2024Экономика

Мировые цены на нефть упали до минимума с конца 2023 года

Биржевые цены на нефть Brent опустились ниже $73 за баррель впервые с 13 декабря

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ходе торгов в среду, 4 сентября, стоимость контракта на поставку эталонной североморской марки нефти Brent в ноябре в моменте опустилась ниже отметки в 73 доллара за баррель, столь низких значений не фиксировалось с 13 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 10:20 по московскому времени сырьевые котировки упали до отметки в 72,96 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии на тот момент составило 1,07 процента. Ближе к 10:35 биржевая стоимость ноябрьских фьючерсов ускорила падение и снизилась до 72,81 доллара, продемонстрировав спад на 1,27 процента.

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Схожая динамика к этому времени затронула и контакты на октябрьские поставки техасской марки сырья WTI (West Texas Intermediate). Их котировки снизились 1,39 процента и достигли отметки в 69,36 доллара за баррель. Эксперты объяснили падение сырьевых котировок планами участников сделки ОПЕК+ увеличить добычу в октябре. Кроме того, на динамику, по их мнению, оказывает влияние сообщения о возможном завершении конфликта в Ливии, которая обладает крупнейшими на африканском континенте и девятыми по величине в мире запасами нефти.

Падение биржевых цен на нефть фиксируется не первый день. Накануне, 3 сентября, стоимость контрактов на ноябрьские поставки Brent опустилась до минимального в 2024 году уровня в 74,44 доллара за баррель. Падение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии тогда составило более чем 3,5 процента. В качестве одних из основных причин подобной динамики аналитики назвали отсутствие эскалации на Ближнем Востоке и слабый спрос на сырье со стороны Китая, являющегося самым быстрорастущим импортером нефти.

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      Анатолий Акулов
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