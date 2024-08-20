Названа причина падения цен на нефть

Аналитик Демидов: нефть дешевеет из-за отсутствия эскалации на Ближнем Востоке

Ключевая причина падения цен на нефть заключается в отсутствии дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Согласно данным торгов, 20 августа котировки нефти марки Brent впервые с 7 августа опустились ниже 77 долларов.

«Ключевая причина падения цены на нефть — это отсутствие эскалации между Ираном и Израилем. На этом фоне США начали покупать нефть в Федеральный резерв вразрез с прогнозом закупок — ожидалось уменьшение объема резервов почти на 5 миллионов баррелей, а произошел рост на 1,5 миллиона баррелей. Это вызвало эффект домино — новости о росте запасов США повлекли за собой более сильное падение цен», — объяснил аналитик.

31 июля в Иране в результате ракетного удара не стало главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Движение возложило ответственность за случившееся на Израиль. При этом представители израильской армии отказались взять на себя ответственность за инцидент.

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал, что исламская республика жестко ответит Израилю на ликвидацию Хании на территории Тегерана.

13 августа нефть марки Brent дорожала до 82 долларов за баррель на фоне эскалации между странами, однако после котировки пошли на спад.

