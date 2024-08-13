Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:55, 13 августа 2024Экономика

Нефть рекордно подорожала на фоне эскалации между Ираном и Израилем

Стоимость нефти на бирже ICE превысила $82 за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Jason Reed / Reuters

На фоне эскалации между Ираном и Израилем нефть эталонного сорта Brent рекордно подорожала. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 13 августа.

Стоимость сырья превысила отметку в 82 доллара за баррель впервые с 26 июля. Торги открылись при стоимости ресурса в 79,76 доллара. На максимуме октябрьские фьючерсы дорожали до отметки в 82,34 доллара за баррель. На момент написания материала цены скорректировались до уровня в 81,7 доллара, прибавив к ценам открытия более чем 2,5 процента.

Параллельно с Brent дорожает также американское сырье бенчмарка WTI. Стоимость техасской нефти с поставкой в сентябре на площадке повысилась более чем на 3,5 процента и почти на 3 доллара. Торги открылись при стоимости барреля в 76,96 доллара за баррель. На максимуме цена увеличивалась до отметки в 80,06 доллара, после чего упала до 79,54 доллара за тот же объем.

Одной из причин, по которой энергоресурсы устанавливают новые рекорды цены, называют эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

Материалы по теме:
Тысячи свалок по всему миру выбрасывают опасный газ. Как он угрожает будущему человечества?
Тысячи свалок по всему миру выбрасывают опасный газ.Как он угрожает будущему человечества?
6 мая 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

«Напряженность на Ближнем Востоке, которая может обостриться в любой момент и еще больше поднять цены, оказывает поддержку. Геополитические риски, вероятно, продолжат оказывать существенное влияние на ценовые тенденции на рынке нефти», — отметила аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Барбара Ламбрехт.

Портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин предположил, что рост цен на нефть до отметки в 80 долларов связаны с вероятным наступлением рецессии в США и, соответственно с грядущими мерами ФРС США по ключевой ставке, а также решениями, принятыми ОПЕК+. О скором восстановлении котировок заявила и эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Однако основной причиной она называет не обострение конфликта между Израилем и Ираном, а состояние экономики Китая.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Обстановка напряженная». Власти закрыли въезд в один из районов Белгородской области. Там возросла активность ВСУ

      Россиянка-призер ОИ-2024 впервые в карьере попала в топ-20 рейтинга WTA

      На Урале мальчиков-двойняшек объявили в розыск из-за спора их родителей

      Средний размер запрашиваемых в России микрозаймов взлетел

      В ядерном центре раскрыли срок запуска «Царь-лазера»

      Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером в небе

      19-летняя дочь Моники Беллуччи похвасталась фигурой в бикини

      В Госдуме напомнили россиянам об одном запрете для школьников в новом учебном году

      В ЛНР рассказали об использовании ВСУ медтранспорта для подвоза боеприпасов

      Россиянин побывал в США и перечислил «бесящие» особенности страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше