Нефть рекордно подорожала на фоне эскалации между Ираном и Израилем

Стоимость нефти на бирже ICE превысила $82 за баррель

На фоне эскалации между Ираном и Израилем нефть эталонного сорта Brent рекордно подорожала. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 13 августа.

Стоимость сырья превысила отметку в 82 доллара за баррель впервые с 26 июля. Торги открылись при стоимости ресурса в 79,76 доллара. На максимуме октябрьские фьючерсы дорожали до отметки в 82,34 доллара за баррель. На момент написания материала цены скорректировались до уровня в 81,7 доллара, прибавив к ценам открытия более чем 2,5 процента.

Параллельно с Brent дорожает также американское сырье бенчмарка WTI. Стоимость техасской нефти с поставкой в сентябре на площадке повысилась более чем на 3,5 процента и почти на 3 доллара. Торги открылись при стоимости барреля в 76,96 доллара за баррель. На максимуме цена увеличивалась до отметки в 80,06 доллара, после чего упала до 79,54 доллара за тот же объем.

Одной из причин, по которой энергоресурсы устанавливают новые рекорды цены, называют эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

«Напряженность на Ближнем Востоке, которая может обостриться в любой момент и еще больше поднять цены, оказывает поддержку. Геополитические риски, вероятно, продолжат оказывать существенное влияние на ценовые тенденции на рынке нефти», — отметила аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Барбара Ламбрехт.

Портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин предположил, что рост цен на нефть до отметки в 80 долларов связаны с вероятным наступлением рецессии в США и, соответственно с грядущими мерами ФРС США по ключевой ставке, а также решениями, принятыми ОПЕК+. О скором восстановлении котировок заявила и эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Однако основной причиной она называет не обострение конфликта между Израилем и Ираном, а состояние экономики Китая.