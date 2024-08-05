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16:38, 5 августа 2024Экономика

В России спрогнозировали рост цен на нефть до 80 долларов за баррель

Аналитик Скрябин: ОПЕК+ вернет стоимость Brent к $80 за баррель в 2024 году
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Нефтяные котировки вернутся к 80 долларам за баррель в 2024 годы на фоне действий ОПЕК+. Такой прогноз озвучил в беседе с ТАСС портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин.

Он объяснил, что цены на нефть начали снижаться в пятницу, 2 августа, после публикации слабых данных по рынку труда в США, что повысило вероятность наступления рецессии. Кроме того, на падении стоимости отразилась последняя информация о ситуации в экономике Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, добавил он.

На дальнейшую динамику нефтяного рынка повлияет решение ФРС США по ключевой ставке и меры, принятые ОПЕК+. Аналитик напомнил, что раньше организация достаточно эффективно реагировала на снижение цен и риски дисбаланса рынка. Вероятно, это удастся и сейчас, что позволит ценам на нефть Brent вырасти до 80 долларов за баррель до конца года, добавил он.

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О скором восстановлении котировок с учетом мер ОПЕК+ и ситуации на Ближнем Востоке заявила и эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская. При этом, по ее словам, наибольшие опасения на нефтяном рынке сейчас вызывает не обострение конфликта между Израилем и Ираном, а состояние экономики Китая.

На торгах на лондонской бирже ICE 5 августа стоимость нефти Brent опустилась до 75,8 доллара за баррель. Это рекордно низкий уровень цен впервые с 9 января 2024 года. Стоимость техасской нефти WTI также опустилась, на минимуме она достигала отметки 72,43 доллара.

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