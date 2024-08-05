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09:57, 5 августа 2024Экономика

Нефть рекордно подешевела

Октябрьские фьючерсы нефти Brent подешевели до $75,82 впервые с 9 января
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость нефти эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 9 утра по московскому времени октябрьские фьючерсы нефти подешевели до отметки 75,8 доллара (минус 1,18 процента). На минимуме сырье стоило 75,77 доллара за баррель. Это рекордно низкий уровень цен впервые с 9 января 2024 года. На момент написания материала стоимость Brent скорректировалась до уровня 76,02 доллара.

Стоимость техасской нефти WTI также опустилась. На минимуме контракты на поставку сырья в сентябре дешевели до отметки в 72,43 доллара. На текущий момент стоимость составляет 72,8 доллара (минус 0,96 процента) за баррель.

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По словам вице-премьера РФ Александра Новака, комфортной для российского бюджета является стоимость нефти 80-85 долларов за баррель. Текущий диапазон чиновник назвал «нормальной ценой» и отметил, что власти страны ранее предполагали, что нефтяные котировки будут колебаться в этом коридоре. «Сейчас это подтверждается», — заявил Новак.

На встрече 2 июня страны ОПЕК+ договорились продлить на третий квартал добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки (б/с). В дальнейшем планируется постепенное восстановление этих объемов добычи. Однако экс-президент США Дональд Трамп обвинил участников соглашения в попытках снизить цены на нефть для победы представителя демократов Камалы Харрис.

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