В России назвали комфортный для бюджета уровень цен на нефть

Новак: текущий уровень цен на нефть комфортен для российского бюджета

Стоимость нефти 80-85 долларов за баррель является комфортной для российского бюджета. Такой уровень цен в эфире телеканала «Россия 24» обозначил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он назвал текущий диапазон «нормальной ценой» и отметил, что власти страны ранее предполагали, что нефтяные котировки будут колебаться в этом коридоре. «Сейчас это подтверждается», — заявил Новак.

Вице-премьер отметил, что цена не может стоять на месте и будет меняться в ту или иную сторону. Он подчеркнул важность сохранения баланса спроса и предложения, так как это основа стабильности цены на нефть.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал осовременить подходы к ценообразованию на нефть. Нефтяной рынок, в частности условия поставок и ценовая конъюнктура, динамично меняется, отметил он. Глава кабмина республики предложил изменить формулу ценообразования так, чтобы она учитывала новые факторы, а не только те, которые применялись в «мирное время».