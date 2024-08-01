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20:38, 1 августа 2024Экономика

В России назвали комфортный для бюджета уровень цен на нефть

Новак: текущий уровень цен на нефть комфортен для российского бюджета
СюжетСтоимость нефти:
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Стоимость нефти 80-85 долларов за баррель является комфортной для российского бюджета. Такой уровень цен в эфире телеканала «Россия 24» обозначил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он назвал текущий диапазон «нормальной ценой» и отметил, что власти страны ранее предполагали, что нефтяные котировки будут колебаться в этом коридоре. «Сейчас это подтверждается», — заявил Новак.

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Вице-премьер отметил, что цена не может стоять на месте и будет меняться в ту или иную сторону. Он подчеркнул важность сохранения баланса спроса и предложения, так как это основа стабильности цены на нефть.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал осовременить подходы к ценообразованию на нефть. Нефтяной рынок, в частности условия поставок и ценовая конъюнктура, динамично меняется, отметил он. Глава кабмина республики предложил изменить формулу ценообразования так, чтобы она учитывала новые факторы, а не только те, которые применялись в «мирное время».

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