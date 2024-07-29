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16:45, 29 июля 2024Экономика

В Белоруссии призвали осовременить ценообразование на нефть

Премьер Белоруссии Головченко: ценообразование на нефть необходимо осовременить

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Подходы к ценообразованию на нефть необходимо осовременить. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, его цитирует издание «СБ. Беларусь сегодня».

Головченко отметил, что нефтяной рынок, в частности условия поставок и ценовая конъюнктура, динамично меняется. Глава кабмина призвал изменить формулу ценообразования так, чтобы она учитывала новые факторы, а не только те, которые применялись в «мирное время».

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи на Валааме с российским лидером Владимиром Путиным договорился к осени «закрыть все проблемные вопросы». Он также добавил, что по всем темам найдено взаимопонимание и «отторжения абсолютно нет». Отмечалось, что на переговорах главы государств обсуждали три основных экономических вопроса: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть.

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