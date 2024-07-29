Лукашенко договорился с Путиным закрыть все проблемные вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме договорился с президентом России Владимиром Путиным к осени «закрыть все проблемные вопросы». Об этом заявил белорусский лидер, его слова передают РИА Новости.
Он также добавил, что по всем темам найдено взаимопонимание и «отторжения абсолютно нет».
Ранее в Белоруссии рассказали подробности встречи Путина и Лукашенко. Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что «обстановка неформальная, но повестка самая серьезная».
Ранее Путин и Лукашенко посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери. Этот храм неоднократно посещал российский лидер.