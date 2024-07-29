Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:48, 29 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко договорился с Путиным закрыть все проблемные вопросы

Лукашенко на Валааме договорился с Путиным закрыть все проблемные вопросы

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Валааме договорился с президентом России Владимиром Путиным к осени «закрыть все проблемные вопросы». Об этом заявил белорусский лидер, его слова передают РИА Новости.

Он также добавил, что по всем темам найдено взаимопонимание и «отторжения абсолютно нет».

Ранее в Белоруссии рассказали подробности встречи Путина и Лукашенко. Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что «обстановка неформальная, но повестка самая серьезная».

Ранее Путин и Лукашенко посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери. Этот храм неоднократно посещал российский лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Остались втроем, продолжаем вести бой». В Африке погибли десятки бойцов ЧВК «Вагнер». С кем они сражались?

      «Идиот, я в Вологде». Губерниева призвали не возвращаться в Россию после слов о неспортивной стране

      Врач раскрыла способы справиться с социофобией

      Российский лоукостер отказался пустить в самолет пенсионерку с тростями для ходьбы

      Россиянка обнаружила дома дикое животное

      Назван преемник Ким Чен Ына

      Психолог назвала главные причины страха перед спортзалом

      Таксист обвинил россиянку в порче настроения и выбросил ее из авто

      Путин уволил заместителя Лаврова

      Полуметровый металлический прут насквозь проткнул жителя Подмосковья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше