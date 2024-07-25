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18:14, 25 июля 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко начали закрытую встречу

Путин и Лукашенко начали общение в закрытом формате

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали закрытую встречу. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Как сообщается, после молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме президенты России и Белоруссии зашли в часовню царственных страстотерпцев. После этого они продолжили общение один на один.

«Прямо сейчас — общение продолжается в закрытом формате», — говорится в сообщении.

Ранее сына Лукашенко Николая заметили на встрече с Путиным на Валааме. На снятых во время службы фотографиях замечен сын белорусского президента, который стоял сзади Путина и Лукашенко.

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      Алевтина Запольская
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