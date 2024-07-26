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15:06, 26 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали подробности встречи Путина и Лукашенко

«Пул Первого»: повестка встречи Путина и Лукашенко самая серьезная

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Повестка встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Лукашенко на Валааме самая серьезная, несмотря на неформальную обстановку. Об этом заявил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник прокомментировал встречу Путина и Лукашенко на Валааме 25 июля. Авторы канала сообщили о продолжительном общении российского и белорусского лидеров один на один, не уточнив подробностей.

«Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная», — подчеркнули авторы канала. Отмечается, что совместные мероприятия продолжаются и 26 июля.

25 июля Путин и Лукашенко провели закрытую встречу после молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. Как сообщается, после службы они зашли в часовню царственных страстотерпцев.

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