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07:44, 31 июля 2024Мир

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Движение возложило ответственность за случившееся на Израиль

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб в Иране в результате удара со стороны Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Iran's Presidency / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате удара со стороны Израиля в среду, 31 июля.

«Сегодня утром в Тегеране был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического офиса ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его телохранителей погибли», — говорится в заявлении Корпуса стражей иранской революции (КСИР).

ХАМАС также подтвердило гибель Хании, назвав нападение израильской стороны вероломным.

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Отмечается, что во вторник, 30 июля, один из лидеров ХАМАС принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он также встретился с верховным лидером Ирана.

Израиль убил более 60 родственников Хании

В апреле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе авиаудара по лагерю беженцев в секторе Газа ликвидировала троих сыновей и внуков Хании. Глава политбюро ХАМАС заявил, что из-за действий израильских военных он потерял более 60 родственников.

Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков

Исмаил Ханияглава политбюро ХАМАС

Хания сообщил, что его сыновья оставались до последнего с палестинским народом и не покинули сектор Газа. Он указал, что произошедшее с его семьей не повлияет на требования ХАМАС о прекращении огня в анклаве.

Премьер Израиля заявил о приближении ликвидации армии ХАМАС

Израиль приближается к ликвидации армии ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он рассказал, что совершил поездку по дивизии «Газа», где увидел «очень большие успехи в боях», которые ведутся в Рафахе

Израиль приближается к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, будут продолжены удары по остаткам сил

Биньямин Нетаньяхупремьер-министр Израиля

По его словам, «в таком темпе Тель-Авив уже очень скоро сможет достигнуть своих целей»: вернуть пленных, ликвидировать военный и правительственный потенциал ХАМАС, а также обеспечить такие условия безопасности для Израиля, чтобы «сектор Газа не представлял угрозы».

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Ранее стало известно, что спецслужбы Израиля решили ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру. Биньямин Нетаньяху отдал приказ выслеживать руководство движения, живущее в Ливане, Турции и Катаре.

«Я поручил Моссаду действовать против руководителей ХАМАС, где бы они ни находились», — заявил премьер-министр Израиля в ходе пресс-конференции.

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      Маргарита Пименова
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