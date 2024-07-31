Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране. Движение возложило ответственность за случившееся на Израиль

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб в Иране в результате удара со стороны Израиля

Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате удара со стороны Израиля в среду, 31 июля.

«Сегодня утром в Тегеране был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического офиса ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его телохранителей погибли», — говорится в заявлении Корпуса стражей иранской революции (КСИР).

ХАМАС также подтвердило гибель Хании, назвав нападение израильской стороны вероломным.

Отмечается, что во вторник, 30 июля, один из лидеров ХАМАС принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он также встретился с верховным лидером Ирана.

Израиль убил более 60 родственников Хании

В апреле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе авиаудара по лагерю беженцев в секторе Газа ликвидировала троих сыновей и внуков Хании. Глава политбюро ХАМАС заявил, что из-за действий израильских военных он потерял более 60 родственников.

Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков Исмаил Хания глава политбюро ХАМАС

Хания сообщил, что его сыновья оставались до последнего с палестинским народом и не покинули сектор Газа. Он указал, что произошедшее с его семьей не повлияет на требования ХАМАС о прекращении огня в анклаве.

Премьер Израиля заявил о приближении ликвидации армии ХАМАС

Израиль приближается к ликвидации армии ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он рассказал, что совершил поездку по дивизии «Газа», где увидел «очень большие успехи в боях», которые ведутся в Рафахе

Израиль приближается к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, будут продолжены удары по остаткам сил Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

По его словам, «в таком темпе Тель-Авив уже очень скоро сможет достигнуть своих целей»: вернуть пленных, ликвидировать военный и правительственный потенциал ХАМАС, а также обеспечить такие условия безопасности для Израиля, чтобы «сектор Газа не представлял угрозы».

Ранее стало известно, что спецслужбы Израиля решили ликвидировать лидеров ХАМАС по всему миру. Биньямин Нетаньяху отдал приказ выслеживать руководство движения, живущее в Ливане, Турции и Катаре.

«Я поручил Моссаду действовать против руководителей ХАМАС, где бы они ни находились», — заявил премьер-министр Израиля в ходе пресс-конференции.