В ХАМАС сообщили подробности гибели Хании

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате удара Израиля по его дому в Тегеране, подробности приводит само движение, передает ТАСС. Погиб также один из телохранителей руководителя ХАМАС.
Группировка назвала нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов».
Хания находился в Тегеране на церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
О гибели одного из лидеров ХАМАС стало известно утром 31 июля.
В апреле сообщалось, что израильские военные убили троих сыновей в внуков Хании. Всего из-за действий израильских военных палестинский политик потерял более 60 родственников.
Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года.