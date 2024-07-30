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06:17, 31 июля 2024Мир

В ХАМАС сообщили подробности гибели Хании

ХАМАС: Хания погиб при ударе Израиля по его дому в Тегеране
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате удара Израиля по его дому в Тегеране, подробности приводит само движение, передает ТАСС. Погиб также один из телохранителей руководителя ХАМАС.

Группировка назвала нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов».

Хания находился в Тегеране на церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

О гибели одного из лидеров ХАМАС стало известно утром 31 июля.

В апреле сообщалось, что израильские военные убили троих сыновей в внуков Хании. Всего из-за действий израильских военных палестинский политик потерял более 60 родственников.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года.

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      Марина Совина
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