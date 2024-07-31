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06:07, 31 июля 2024Мир

Стало известно об убийстве главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране

Mehr: глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране
Исмаил Хания

Исмаил Хания. Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей иранской революции (КСИР).

Стало известно, что Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция в Тегеране подверглась нападению.

«Сегодня утром (в среду) в Тегеране был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического офиса ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его телохранителей погибли», — говорится в заявлении КСИР. Ведется расследование произошедшего.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра в результате удара по пригороду Бейрута.

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      Марина Совина
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