Стало известно об убийстве главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей иранской революции (КСИР).
Стало известно, что Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция в Тегеране подверглась нападению.
«Сегодня утром (в среду) в Тегеране был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического офиса ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его телохранителей погибли», — говорится в заявлении КСИР. Ведется расследование произошедшего.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра в результате удара по пригороду Бейрута.