Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» Шукра

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира «Хезболлы» Шукра при ударе по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра в результате удара по пригороду Бейрута. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Израильские истребители ликвидировали самого высокопоставленного командира и главу стратегического подразделения террористической организации "Хезболла" Фуада Шукра», — указывается в заявлении.

Ранее в Ливане раскрыли подробности удара Израиля по Бейруту. Сообщается, что ЦАХАЛ нанес удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, уточняется, что израильские военные выпустили три ракеты.