Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» Шукра

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра в результате удара по пригороду Бейрута. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Израильские истребители ликвидировали самого высокопоставленного командира и главу стратегического подразделения террористической организации "Хезболла" Фуада Шукра», — указывается в заявлении.
Ранее в Ливане раскрыли подробности удара Израиля по Бейруту. Сообщается, что ЦАХАЛ нанес удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, уточняется, что израильские военные выпустили три ракеты.