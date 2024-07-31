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00:19, 31 июля 2024Мир

Армия Израиля сообщила о ликвидации командира «Хезболлы» Шукра

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира «Хезболлы» Шукра при ударе по Бейруту

Фото: Israeli Defense Forces / Handout / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра в результате удара по пригороду Бейрута. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Израильские истребители ликвидировали самого высокопоставленного командира и главу стратегического подразделения террористической организации "Хезболла" Фуада Шукра», — указывается в заявлении.

Ранее в Ливане раскрыли подробности удара Израиля по Бейруту. Сообщается, что ЦАХАЛ нанес удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, уточняется, что израильские военные выпустили три ракеты.

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      Маргарита Пименова
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