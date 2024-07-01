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19:13, 1 июля 2024Мир

Нетаньяху заявил о приближении ликвидации армии ХАМАС

Премьер Нетаньяху: Израиль приближается к ликвидации армии ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израиль приближается к ликвидации армии палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, его слова передает канцелярия главы правительства на своем официальном сайте.

«Вчера я вернулся из поездки по дивизии "Газа", там я увидел лично очень большие успехи в боях, которые ведутся в Рафахе. Израиль приближается к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, будут продолжены удары по остаткам сил», — отметил политик.

Он добавил, что «в таком темпе Тель-Авив уже очень скоро сможет достигнуть своих целей». В частности, вернуть пленных, ликвидировать военный и правительственный потенциал ХАМАС, а также обеспечить такие условия безопасности для Израиля, чтобы «сектор Газа не представлял угрозы».

24 июня Нетаньяху заявил, что фаза активных боев с движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа скоро завершится. Он добавил, что окончание интенсивной фазы боев в секторе Газа ожидается «очень скоро». По его словам, при снижении интенсивности боев Израиль не остановит операцию и будет стремиться к уничтожению ХАМАС.

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      Дарья Устьянцева
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