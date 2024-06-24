Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:05, 24 июня 2024Мир

В Израиле анонсировали завершение боев с ХАМАС в Рафахе

Премьер Израиля Нетаньяху анонсировал завершение боев с ХАМАС в Рафахе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху . Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза активных боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа скоро завершится. Об этом он высказался в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

Нетаньяху анонсировал, что окончание интенсивной фазы боев в секторе Газа ожидается «очень скоро». По его словам, при снижении интенсивности боев Израиль не остановит операцию и будет стремиться к уничтожению ХАМАС.

Материалы по теме:
За каменной стеной. 20 лет назад Израиль закрылся от Палестины забором. Как живут люди по обе стороны от него?
За каменной стеной.20 лет назад Израиль закрылся от Палестины забором. Как живут люди по обе стороны от него?
18 июля 2022
Косово стягивает войска к границам Сербии. Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
Косово стягивает войска к границам Сербии.Президент Вучич ожидает нападения. Контингент НАТО приведен в боеготовность
1 августа 2022
Может повторить. Эрдоган напомнил Греции про самую страшную резню XX века. Почему он решил перейти к угрозам?
Может повторить.Эрдоган напомнил Греции про самую страшную резню XX века. Почему он решил перейти к угрозам?
10 сентября 2022

«Военные действия в интенсивной фазе в Рафахе скоро закончатся, но мы продолжим операции и удары и не сдадимся. Мы бьем по ним со всей силой», — отметил он

30 апреля Нетаньяху заявил, что он в любом случае проведет операцию в городе Рафах, потому что без контроля этого населенного пункта начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели. «Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС, с соглашением или без него, чтобы добиться абсолютной победы», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе предложили визуализировать удар ракеты по Флориде после обстрела Севастополя

      Глава Дагестана пообещал выявить всех участников «спящих ячеек» террористов

      В Британии допустили усиление обеспокоенности США из-за удара по Севастополю

      Глава Дагестана заявил о контроле ситуации органами власти и правоохранителями

      В Дагестане силовики продолжат поиск пособников террористов

      В Севастополь по поручению Путина прибыли врачи из Москвы

      Глава Дагестана назвал число погибших полицейских и гражданских

      Меликов заявил о шести ликвидированных боевиках в Дагестане

      Пентагон спрогнозировал напряженность отношений России и Китая

      Мужчина пожаловался на безынициативную в постели партнершу и получил совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше