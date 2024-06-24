В Израиле анонсировали завершение боев с ХАМАС в Рафахе

Премьер Израиля Нетаньяху анонсировал завершение боев с ХАМАС в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза активных боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа скоро завершится. Об этом он высказался в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

Нетаньяху анонсировал, что окончание интенсивной фазы боев в секторе Газа ожидается «очень скоро». По его словам, при снижении интенсивности боев Израиль не остановит операцию и будет стремиться к уничтожению ХАМАС.

«Военные действия в интенсивной фазе в Рафахе скоро закончатся, но мы продолжим операции и удары и не сдадимся. Мы бьем по ним со всей силой», — отметил он

30 апреля Нетаньяху заявил, что он в любом случае проведет операцию в городе Рафах, потому что без контроля этого населенного пункта начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели. «Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС, с соглашением или без него, чтобы добиться абсолютной победы», — подчеркнул он.