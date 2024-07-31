Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:45, 31 июля 2024Мир

ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро движения

ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро движения Исмаила Хании

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинское исламистское движение ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с произошедшим движение выразило соболезнование всему палестинскому народу. Уточняется, что во вторник Хания принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он также встретился с верховным лидером Ирана.

В среду, 31 июля, стало известно о смерти Исмаила Хании. В ходе атаки на резиденцию Хания погиб вместе с одним из своих телохранителей. Вместе с ним погиб один из телохранителей. ХАМАС назвало нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов». Власти Ирана начали расследование.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра в результате удара по пригороду Бейрута. Удар по пригороду столицы Ливана был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, израильские военные выпустили три ракеты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Последствия могут оказаться неуправляемыми». Министр обороны России серьезно предостерег шефа Пентагона из-за Украины

      Три дрона ВСУ пытались ударить по региону России

      Зампред правительства российского региона отказался признать вину

      Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса позагорала в бикини в откровенной позе

      У фигуранта дела генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль

      В Госдуме решили пересмотреть запрет на смартфоны в зоне СВО

      На военном аэродроме в Кривом роге прозвучал взрыв

      Названа необычная секс-поза для яркого оргазма

      ВСУ пытались ударить по еще по одному российскому региону

      В Иране заявили о расследовании убийства лидера ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше