ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро движения Исмаила Хании

Палестинское исламистское движение ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро Исмаила Хании в результате израильского удара. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с произошедшим движение выразило соболезнование всему палестинскому народу. Уточняется, что во вторник Хания принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он также встретился с верховным лидером Ирана.

В среду, 31 июля, стало известно о смерти Исмаила Хании. В ходе атаки на резиденцию Хания погиб вместе с одним из своих телохранителей. Вместе с ним погиб один из телохранителей. ХАМАС назвало нападение «вероломным» и обвинило в нем «сионистов». Власти Ирана начали расследование.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ливанского шиитского движения «Хезболла» Фуада Шукра в результате удара по пригороду Бейрута. Удар по пригороду столицы Ливана был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, израильские военные выпустили три ракеты.