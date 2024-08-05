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04:59, 5 августа 2024Мир

Иран пообещал жестко ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС

Иран пообещал Израилю жесткий ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Хании
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пообещал, что исламская республика жестко ответит Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает ТАСС.

«Израиль должен получить решительный и жесткий ответ, чтобы осознать, что жестокое [поведение] в сфере безопасности имеет тяжелые последствия», — заявил он в ходе переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

Ранее газета The Wall Street Journal отметила, что Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании. По данным издания, Тегеран намерен нанести удар по еврейскому государству вне зависимости от того, спровоцирует ли это войну.

При этом США призвали союзников передать Ирану сигнал не обострять ситуацию. Они также предупредили, что за серьезным ударом последует ответная реакция.

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      Марина Совина
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