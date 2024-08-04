Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС

WSJ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании и нанесет удар

Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Иран нанесет удар в ответ на убийство Хании. «В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну», — отметила WSJ.

При этом США призвали союзников передать Тегерану сигнал не обострять ситуацию. Они также предупредили, что за серьезным ударом последует ответная реакция.

В ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».