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00:11, 5 августа 2024Мир

Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС

WSJ: Иран отказался смягчить реакцию на убийство Хании и нанесет удар
Исмаила Хания

Исмаила Хания. Фото: Mohammed Salem / Reuters

Иран отказался смягчить реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Иран нанесет удар в ответ на убийство Хании. «В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну», — отметила WSJ.

При этом США призвали союзников передать Тегерану сигнал не обострять ситуацию. Они также предупредили, что за серьезным ударом последует ответная реакция.

В ночь на 31 июля в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов».

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      Марина Совина
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