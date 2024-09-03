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16:40, 3 сентября 2024Экономика

Цены на нефть упали до минимума за год

Стоимость нефти Brent опустилась до минимального в 2024 году уровня

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ходе торгов во вторник, 3 сентября, ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent опустились более чем на 3,5 процента, до минимума с начала года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 16:19 по московскому времени цена дошла до 74,44 доллара за баррель, в последний раз на таком уровне она находилась в декабре 2023 года. Сорт WTI опустился до 71,1 доллара за баррель.

Поводом для такой тенденции аналитики называют отсутствие обострений на Ближнем Востоке, в частности нереализованная угроза атаки Ирана на Израиль, а также слабость спроса в Китае, которая, в том числе, связана с ростом популярности электромобилей.

На этом фоне аналитики Goldman Sachs понизили прогноз цен на нефть Brent на 2025 год на 5 долларов — до 77 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые с сентября прошлого года превысила 60 тысяч рублей за тонну.

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