Цены на нефть резко снизились

Стоимость нефти Brent приблизилась к минимумам с декабря

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 2,3 процента, по состоянию на 13:20 мск они близки к уровням декабря прошлого года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме цена доходила до 75,69 доллара за баррель. Ниже котировки опускались на короткое время только месяц назад, до 75,06 доллара. В остальное время с начала года сырье торговалось значительно дороже.

За последние два месяца нефть подешевела более чем на десять долларов. Основной причиной такой тенденции эксперты называют ослабление спроса на сырье в Китае, что связано со слабыми прогнозами по росту второй экономики мира и растущей популярностью электромобилей. Также не вызывает оптимизма и ситуация в мировой экономике в целом.

На этом фоне аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средних мировых цен на нефть Brent на 2025 год на 5 долларов — до 77 долларов за баррель. От более низких оценок их удержала динамика спроса в Индии.

В свою очередь, независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов назвал ключевой причиной падения цен на нефть отсутствие дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, то есть столкновений между Ираном и Израилем.