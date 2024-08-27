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18:44, 27 августа 2024Экономика

В США заметно снизили прогноз мировых цен на нефть

Goldman Sachs понизил прогноз средней цены Brent на 2025 год до $77 за баррель

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Аналитики американского банка Goldman Sachs понизили собственный прогноз средних мировых цен на эталонную североморскую марку нефти Brent на 2025 год до 77 долларов за баррель. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предыдущая оценка экспертов подразумевала показатель на уровне в 82 доллара за баррель. Таким образом, прогноз был понижен на пять долларов за баррель.

Эксперты ожидают, что в следующем году мировые цены на Brent будут колебаться в диапазоне от 70 до 85 долларов. На пересмотр оценки повлияли ряд факторов. В качестве одной из основных причин аналитики назвали ослабление спроса на сырье в Китае. В азиатской стране, как подчеркивают аналитики, снижение потребления нефти происходит на фоне более активного использования электромобилей.

В то же время стабильный интерес Индии к сырью, как ожидают эксперты, не позволит котировкам резко упасть в следующем году и поможет ограничить спад на глобальном энергетическом рынке. Кроме того, на динамику окажет влияние вероятное смягчение денежно-кредитной политики со стороны руководства ведущих центробанков.

Ранее в Минэнерго США спрогнозировали средние цены на нефть Brent в 2024 году на уровне в 88,55 доллара за баррель. Предыдущая оценка ведомства подразумевала показатель на отметке в 87 долларов. Таким образом, прогноз был повышен на 1 процент, или на 1,55 доллара. Что касается 2025 года, то в ведомстве ожидают сырьевые котировки на уровне в 86,98 доллара.

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      Анатолий Акулов
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