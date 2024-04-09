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19:38, 9 апреля 2024Экономика

В США повысили прогноз мировых цен на нефть

Минэнерго США повысило прогноз цен на Brent в 2024 году до $88,55 за баррель

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Министерство энергетики (Минэнерго) США повысило свой прогноз мировых цен на эталонную североморскую нефть Brent в 2024 году на 1 процент, до 88,55 доллара за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет аналитиков Управления энергетической информации (EIA) американского ведомства.

Предыдущая оценка экспертов подразумевала среднегодовые цены на Brent на уровне 87 долларов за баррель. Таким образом, прогноз повысили на 1,55 доллара.

Аналитики также повысили оценку стоимость эталонной марки сырья на 2025 год. Теперь ожидается, что баррель нефти Brent в следующем году будет стоить в среднем 86,98 доллара вместо ранее ожидавшихся 84,8 доллара.

Кроме того, в Минэнерго США повысили прогноз суточной добычи нефти в стране на 2024 год. Согласно ожиданиям экспертов, показатель будет находиться на уровне в 13,21 миллиона баррелей (плюс 20 тысяч в сравнении с предыдущей оценкой). В 2025 году среднесуточные объемы добычи сырья в США достигнут отметки в 13,72 миллиона баррелей.

Ранее председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков спрогнозировал средние цены на нефть в 2024 году в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель. В настоящее время на глобальном рынке сырья не наблюдается нехватки предложения, на фоне чего нынешние котировки (89-90 долларов за баррель Brent), по его словам, являются справедливыми.

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      Анатолий Акулов
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