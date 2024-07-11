Доходы России от продажи нефти заметно снизились

МЭА: доходы России от продажи нефти сократились на 190 млн долларов в июне

По итогам июня 2024 года совокупные доходы российских сырьевых экспортеров от продажи нефти снизились на 190 миллионов долларов и опустились до отметки в 16,7 миллиарда. Об этом сообщается в июльском отчете аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Падение сырьевых доходов России эксперты зафиксировали вопреки удорожанию отечественной флагманской нефти Urals, стоимость барреля которой за первый летний месяц увеличилась на 2,2 доллара и составила порядка 67 долларов.

Дисконт Urals к ведущим мировым сортам нефти также снизился в июне. Так, скидки на поставки в Индию российского сырья к сорту Dubai сократились до 4,07 доллара за баррель, упав на 1,7 доллара. В свою очередь, дисконт к эталонной североморской марке Brent за этот период времени снизился почти на 2 доллара, до 14,7 доллара за баррель, резюмировали эксперты.

Ранее в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщили о снижении среднесуточных объемов нефти в России на 114 тысяч баррелей. По итогам июня показатель составил 9,139 миллиона. В ОПЕК также заявили о сокращении ежедневного вывоза сырья из РФ и стран Центральной Азии в мае на 400 тысяч баррелей, до 6,3 миллиона.