В России снизилась добыча нефти

ОПЕК: добыча нефти в России снизилась на 114 тысяч баррелей в сутки в июне

В июне 2024 года среднесуточные объемы добычи нефти в России снизились на 114 тысяч баррелей и опустились до уровня в 9,139 миллиона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные июльского отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

В апреле в России извлекали ежедневно 9,301 миллиона баррелей, в мае — 9,253 миллиона. В первом квартале средний уровень добычи сырья в стране составлял 9,431 миллиона, а во втором — 9,231 миллиона, уточнили в ОПЕК.

При этом вышеуказанных темпов сокращения России не хватило для того, чтобы уложиться в установленные для организации рамки. С учетом всех добровольных сокращений добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ в июне Россия должна была сократить среднесуточную добычу сырья до 8,978 миллиона баррелей. Однако в итоге этот показатель был превышен на 161 тысячу, резюмировали в ОПЕК.

Ранее в организации сообщили о сохранении за Россией лидерства по объемам поставок нефти в Китай и Индию. В структуре импорта первой страны РФ смогла занять долю в 19 процентов, второй — 41 процент. На китайском рынке Россия смогла опередить Саудовскую Аравию (16 процентов) и Малайзию (12 процентов), на индийском — Ирак (21 процент) и Саудовскую Аравию (11 процентов).