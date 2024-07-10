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15:30, 10 июля 2024Экономика

Назван главный поставщик нефти в Китай и Индию

ОПЕК: Россия в мае сохранила за собой лидерство по поставкам нефти в КНР и Индию

Фото: Parth Sanyal / Reuters

В мае 2024 года Россия сохранила за собой лидерство по поставкам нефти в Китай и Индию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на июльский отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Уточняется, что по итогам последнего месяца весны российские сырьевые экспортеры смогли покрыть в общей сложности 41 процент от суммарного импорта нефти Индии. Аналогичная динамика наблюдалась и в апреле. На втором месте оказался Ирак, который покрыл 21 процент потребностей азиатской страны в этом сырье, а топ-3 замкнула Саудовская Аравия (11 процентов).

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Что касается китайского рынка, то Россия в мае смогла обеспечить 19 процентов от общего объема нефтяного импорта КНР. Несмотря на сохранение лидерства, доля РФ сократилась на 2 процентных пункта (п.п.) в сравнении с апрельским показателем. Тем не менее, России удалось опередить ближайшего преследователя в лице Саудовской Аравии на 3 п.п. Третье место заняла Малайзия (12 процентов), а на четвертой строчке оказался Ирак (11 процентов), резюмировали в ОПЕК.

Ранее о лидерстве России в структуре нефтяного импорта Индии заявил и вице-премьер Александр Новак. Согласно его данным, с 2022 года поставки сырья из РФ в азиатскую страну выросли вдвое и достигли уровня в 90 миллионов тонн. В сравнении с показателем 2021-го нынешние объемы экспорта увеличились в 20 раз. В итоге российские экспортеры в настоящее время покрывают примерно 40 процентов от всей потребности Индии в нефти.

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      Анатолий Акулов
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