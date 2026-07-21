Киркорову предрекли деменцию из-за пластических операций

Хирург Мухина: Филиппу Киркорову из-за частых пластических операций грозит деменция

Хирург и косметолог Марият Мухина спрогнозировала будущие проблемы со здоровьем у певца Филиппа Киркорова из-за частых пластических операций. Ее слова передает «Общественная служба новостей».

Мухина заявила, что основную опасность для здоровья Киркорова представляют не сами операции, а частота наркозов, в которые вводят артиста для их проведения.

«Частый наркоз опасен для центральной нервной системы. А вот многократные операции и вовсе способны спровоцировать развитие энцефалопатии. Я вам больше скажу: последствием многократных вмешательств могут стать такие недуги, как деменция, болезни Паркинсона и Альцгеймера», — предостерегла Мухина.

Врач также заметила, что частота операций может привести к затягиванию процесса реабилитации после них.

Ранее стоматолог показал внешность Киркорова с винирами и вызвал возмущение у поклонников певца.