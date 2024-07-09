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23:12, 9 июля 2024Экономика

В Москве назвали главного покупателя российской нефти

Новак назвал Индию главным покупателем российской нефти

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Индия стала основным покупателем российской нефти. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, фрагмент его интервью доступен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Политик пояснил, что в сравнении с 2022 годом поставки в эту страну выросли вдвое, достигнув 90 миллионов тонн. Это составляет примерно 40 процентов от всей потребности Индии. Если же сравнивать с показателем 2021 года, то объем проданной Нью-Дели нефти увеличился в 20 раз.

Ранее Новак рассказал, что Россия и Индия заинтересованы в стабильном сотрудничестве по вопросам нефтяного экспорта. У Москвы и Дели уже есть совместный проект по нефтеперерабатывающему заводу, напомнил он. «По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, такие формы соглашения, безусловно, рассматриваются», — добавил политик.

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      Марина Совина
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