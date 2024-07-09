Новак рассказал о планах долгосрочного соглашения о поставках нефти в Индию

Новак: Россия и Индия могут заключить долгосрочное соглашение на поставку нефти

Россия и Индия могут заключить долгосрочное соглашение на поставку нефти. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует ТАСС.

Он отметил, что оба государства заинтересованы в стабильном сотрудничестве по вопросам нефтяного экспорта. У Москвы и Дели уже есть совместный проект по нефтеперерабатывающему заводу, напомнил Новак.

«По поставкам мы тоже заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, такие формы соглашения, безусловно, рассматриваются», — добавил он.

Ранее в ходе двусторонних переговоров на высшем уровне с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам января-марта 2024 года товарооборот России и Индии вырос на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Глава государства напомнил также, что в 2023 году суммарные объемы двусторонней торговли увеличились на 66 процентов в денежном выражении.

В июне поставки российской нефти в Индию достигли рекордных 2,13 миллиона баррелей в сутки. По данным Kpler, экспорт сырья марки Urals в азиатскую страну вырос на 13 процентов в годовом выражении. По сравнению с маем, отгрузки основного экспортного сорта увеличились на 2,2 процента.