Поставки российской нефти в Индию установили исторический рекорд

Kpler: поставки российской нефти в Индию достигли 2,13 млн баррелей в сутки

Поставки российской нефти в Индию достигли 2,13 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает РБК.

В июне поставки сырья марки Urals в азиатскую страну выросли на 13 процентов в годовом выражении. По сравнению с маем, отгрузки основного экспортного сорта увеличились на 2,2 процента. Текущий объем установил исторический рекорд. Общий импорт российской нефти при этом показал второй по величине результат за всю историю наблюдений — максимум в 2,15 миллиона баррелей достиг в мае 2023 года.

Как отмечают эксперты, импорт дальневосточных сортов нефти ESPO (ВСТО) или Sokol находится на уровне ниже среднего за прошлый год — 103 и 51 тысяча баррелей в сутки по сравнению с 107 и 152 тысячами баррелей в 2023 году соответственно.

«Urals больше подходит для индийских НПЗ, которые одни из самых глубоких в плане нефтепереработки. Кроме того, безусловно, большую роль играет цена. ВСТО продается со скидкой в доллар к баррелю Brent, а Urals стабильно на два-три доллара за баррель дешевле. При этом объем Urals больше, и он не так скупается Китаем, как ВСТО», — пояснил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, еженедельный экспорт нефти из России вырос до максимального объема с мая 2024 года. Причиной роста морских поставок называют окончание технического обслуживания на крупных экспортных терминалах и спад переработки сырой нефти из-за профилактики на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и ремонта оборудования после атак украинских беспилотников. За неделю 34 танкера погрузили 25,66 миллиона баррелей российской нефти (прирост составил 4,37 миллиона баррелей) — и эта цифра не учитывает поставки, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO.