Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:15, 3 июля 2024Экономика

Поставки российской нефти в Индию установили исторический рекорд

Kpler: поставки российской нефти в Индию достигли 2,13 млн баррелей в сутки

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Поставки российской нефти в Индию достигли 2,13 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает РБК.

В июне поставки сырья марки Urals в азиатскую страну выросли на 13 процентов в годовом выражении. По сравнению с маем, отгрузки основного экспортного сорта увеличились на 2,2 процента. Текущий объем установил исторический рекорд. Общий импорт российской нефти при этом показал второй по величине результат за всю историю наблюдений — максимум в 2,15 миллиона баррелей достиг в мае 2023 года.

Как отмечают эксперты, импорт дальневосточных сортов нефти ESPO (ВСТО) или Sokol находится на уровне ниже среднего за прошлый год — 103 и 51 тысяча баррелей в сутки по сравнению с 107 и 152 тысячами баррелей в 2023 году соответственно.

«Urals больше подходит для индийских НПЗ, которые одни из самых глубоких в плане нефтепереработки. Кроме того, безусловно, большую роль играет цена. ВСТО продается со скидкой в доллар к баррелю Brent, а Urals стабильно на два-три доллара за баррель дешевле. При этом объем Urals больше, и он не так скупается Китаем, как ВСТО», — пояснил глава анализа нефтяных рынков Kpler Виктор Катона.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, еженедельный экспорт нефти из России вырос до максимального объема с мая 2024 года. Причиной роста морских поставок называют окончание технического обслуживания на крупных экспортных терминалах и спад переработки сырой нефти из-за профилактики на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и ремонта оборудования после атак украинских беспилотников. За неделю 34 танкера погрузили 25,66 миллиона баррелей российской нефти (прирост составил 4,37 миллиона баррелей) — и эта цифра не учитывает поставки, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане запретили носить никаб. Ранее к этому призывал Бастрыкин

      ФАС выдала предупреждение трем операторам связи за взимание дополнительной платы в Крыму

      Опрос показал скептическое отношение большинства европейцев к победе Украины

      В России резко вырос интерес к одному типу ремонта

      Силуанов высказался о поправках к проекту налоговых изменений

      Названа доля производимых в России лекарств

      79-летнего Эрика Клэптона сняли топлес на пляже

      Популярные мифы о способах быстро протрезветь развеяли

      ФСБ раскрыла способ незаконного сбора французом военных данных России

      На улицы Астаны вывели военную технику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше