Продажи российской нефти за рубеж рекордно выросли

Морские поставки российской нефти выросли до рекордного объема с мая 2024-го

К концу июня еженедельный экспорт нефти из России вырос до максимального объема с мая 2024 года. Об увеличении продаж сырья за рубеж со ссылкой на данные аналитиков сообщает Bloomberg.

Причиной роста морских поставок называют окончание технического обслуживания на крупных экспортных терминалах. Ранее из-за работ сократились отгрузки с Приморска на Балтийском море и Козьмино на Тихоокеанском побережье. Еще одной причиной называют спад переработки сырой нефти из-за профилактики на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и ремонта оборудования после атак украинских беспилотников.

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю 34 танкера погрузили 25,66 миллиона баррелей российской нефти (прирост составил 4,37 миллиона баррелей) — и эта цифра не учитывает поставки, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO. Поставки сырой нефти в этом году пока составляют примерно на 20 тысяч баррелей в день больше, чем в среднем за весь 2023 год. В сутки российские порты отправляют порядка 3,67 миллиона баррелей, отмечают аналитики.

Россия отменила целевые показатели по экспорту в конце мая, решив вместо этого ограничить добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Целевой показатель добычи установили на уровне 8,978 миллиона баррелей в день до конца сентября, после чего добыча будет расти на 39 тысяч баррелей в день до сентября 2025 года, если позволяют рыночные условия.

Наблюдаемые поставки азиатским потребителям России, в том числе без указания конечного пункта назначения, выросли до семинедельного максимума в 3,04 миллиона баррелей в день. Главными покупателями российской нефти стали Китай (1,1 миллиона баррелей в сутки) и Индия (1,61 миллиона баррелей).

«Большая часть неуказанных объемов нефти поступает из западных портов России и далее направляется транзитом через Суэцкий канал, но часть может оказаться в Турции. Другие нефтепродукты могут быть перемещены с одного судна на другое, причем большинство таких перевозок в настоящее время происходит в Средиземном море, у берегов Марокко или вблизи города Сухар в Омане», — отмечают аналитики.